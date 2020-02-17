اليمن.. كمين مسلح ضد قوة سعودية في محافظة المهرة‎

تعرضت قوة عسكرية سعودية مدعومة بقوات من المهام الخاصة اليمنية، يوم الإثنين، لكمين مسلح بالقرب من منفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمهرة: إن مسلحين متمردين نصبوا كمينا للقوة العسكرية التي كانت في طريقها لأحد منافذ الشحن، للقيام بمهام اعتيادية وعمليات التفتيش الروتينية وتأمين المنطقة، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات محدودة دون وقوع إصابات.

وأضاف المركز أن ”ذلك المخطط أفشل في الحال، كما قاموا بملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار“.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إنه سُمع تحليق لطيران التحالف العربي في المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن المهام الاستطلاعية وتعقب المتمردين الذين تقول المصادر إنهم يتبعون القيادي المقرب من جماعة حزب الإصلاح علي الحريزي.

وتتمركز قوات سعودية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان منذ أعوام، ضمن انتشارها العسكري لتأمين المنافذ البرية والبحرية في اليمن.