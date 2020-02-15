السعودية.. انتحار طالب بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

أقدم طالب طب على الانتحار اليوم السبت، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث في مستشفى الملك فھد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، اشتبه طالب مقیم يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، في إصابته بوباء كورونا بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس، ما دفعه إلى الانتحار، قبل أن تكتشف السلطات عبر نتائج التحاليل أنه كان سليما وغير مصاب بالفيروس، بحسب موقع ”أخبار24“ المحلي.

وقالت مديرية الصحة في مدينة جدة إن ”أحد الطلاب المقیمین في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فھد بجدة بوساطة الھلال الأحمر فجر أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فیروس تنفسي حسب الأعراض الظاھرة علیه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبیة“.

وأكدت في بيان ”اتخاذ جمیع الإجراءات الاحترازية المعمول بھا، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحین ظھور النتائج المخبرية، التي ظھرت صباح الیوم (السبت) وبينت عدم وجود أي إصابة بالفیروس“.

وأشارت المديرية إلى أنه تم وضع المقیم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، إلا أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة الغرفة بعد أن فك زر الأمان الخاص بالنافذة، عند الساعة 12:24 صباحا، وباشرت الجھات الرسمیة والأمنیة التحقيقات في الواقعة.