بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار. جاء ذلك في تصريحات نقلها حساب بومبيو الرسمي على ”تويتر“ عقب مقابلته وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي وصل الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء في زيارة غير محددة المدة. وقال بومبيو: ”لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض…