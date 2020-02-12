بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.
جاء ذلك في تصريحات نقلها حساب بومبيو الرسمي على ”تويتر“ عقب مقابلته وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي وصل الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء في زيارة غير محددة المدة.
وقال بومبيو: ”لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد باليمن“.
وأضاف: ”سعيد بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان“.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن وزير خارجية بلادها وصل الولايات المتحدة في زيارة غير محددة المدة، استهلها بلقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو.
وتم خلال اللقاء بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.