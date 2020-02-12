السعودية.. توقيف 386 شخصا اختلسوا وبددوا 45 مليون دولار

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت 368 شخصًا في قضايا فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أنهم اختلسوا وبددوا نحو 170 مليون ريال (نحو 45 مليون دولار).

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، فإن ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري“.

ونقلت ”واس“ عن الهيئة قولها، في بيان، إنها ”قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (1294) شخصًا“.

وأكدت الهيئة أنه ”جرى إيقاف (386) شخصًا – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري“.

وأوضحت أن ”إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (170) مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة“.