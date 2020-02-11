كاميرات ذكية لرصد المخالفات المرورية في السعودية

قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها ستستخدم في الفترة القريبة المقبلة كاميرات ذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية، مع سعي البلد الخليجي لوضع حد لعدد حوادث السير الكبير في المملكة.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن الكاميرات تستهدف عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، حيث يعزو كثير من السعوديين تزايد عدد الحوادث المرورية لعدم الالتزام بتلك المسارات من قبل سائقي السيارات.

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو يظهر المخالفات المستهدفة، والتي سيتم رصدها عبر الكاميرات الذكية التي ستلتقط صوراً للسيارات المخالفة وتسجل المخالفة المرورية بحق مالكها بشكل آلي.

قريبا:

الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية (عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق).#المرور_السعودي#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/BI7vyhiBE3 — #المرور_السعودي (@eMoroor) February 11, 2020

وجاء الإعلان عن استخدام الكاميرات الجديدة بالتزامن مع انعقاد الملتقى والمعرض الدولي الـ5 للسلامة المرورية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية ”سلامة“، في مدينة الدمام.

ويصاحب فترة انعقاد الملتقى معرض دولي، يستضيف أكثر من 50 شركة عالمية ستسعى إلى عرض الحلول المبتكرة ومبادرات التقنيات المستقبلية وطرق تطبيقها؛ لتحسين وضع السلامة المرورية في المملكة.

ووفقاً لأرقام رسمية، يقضي نحو 6 آلاف شخص كل عام بسبب الحوادث المرورية الجسيمة التي تشهدها مناطق المملكة، بمعدل وسطي يبلغ نحو 17 حالة وفاة يومياً في بلد يعيش فيه نحو 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.