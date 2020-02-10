هل تعيد المدينة الإعلامية للسعودية طيورها المهاجرة؟ (فيديو إرم)

يبدو أن الإعلام السعودي على موعد مع تحدٍ جديدٍ تفرضه ثنائية التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، ومشروع المدينة الإعلامية التي بدأت الاستعدادات لإنشائه غربي الرياض، غير أن السعودية لا تنظر إلى هذه المدينة كزيادة رقم في المنشآت، وإنّما لخلق مناخ إعلامي سعودي مختلف، يكون باستطاعته مسايرة الروح السياسية الجديدة التي ترفع شعار الانفتاح، وخلق البدائل الاقتصادية بعيدا عن سطوة النفط.

الإعلام السعودي في حاضنته الوطنية المتوقعة لا ينطلق من نقطة الصفر، بل يعول على تجربة مهنية وفنية كبيرة اكتسبها من بيئات إعلامية في كل من بيروت ودبي ولندن، كما أن السوق الإعلامية والإعلانية في السعودية تعد الأكبر في المنطقة، وهو عامل له أهميته في نجاح هذا المشروع.

”المدينة الإعلامية“ الموعودة ينتظر أن تشكل وجهة متميزة عالميا؛ لكونها ستصبح مركزا إعلاميا وثقافيا وتقنيا رائدا في المنطقة، ولتحقيق هذا المسعى بدأ الإعلام السعودي ”المهاجر“ يستعد للتأقلم مع المستجدات الداخلية التي قد تشكل بيئته الحاضنة، والتي لا يستغرب إعلاميون سعوديون وجودها في هذا التوقيت بالذات.