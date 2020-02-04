من هو السفير السعودي الراحل عدنان بوسطجي؟

فارق السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي، اليوم الثلاثاء، الحياة عن عمر ناهز الـ 60 عاماً قضى القسم الأكبر منها عاملاً في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

ولد عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 1960، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

ويحمل السفير الراحل الذي تسلم مهامه في نيجيريا العام 2018، شهادة بكالوريوس علوم اجتماعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985.

كما يحمل السفير بوسطجي شهادة دبلوم عالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض عام 1988.

وخضع الدبلوماسي السعودي في حياته للعديد من الدورات التدريبية، وبينها المهارات القيادية من مركز LMI (تكساس – أمريكا) ودورة لغة فارسية من معهد سهيل للتعليم، ودورة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية، ودورة في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدبلوماسية.

والتحق بوسطجي بالعمل في وزارة الخارجية السعودية وهو في العشرين من عمره، من عام 1980 الى 1991، قبل أن يتم تعيينه في ذلك العام نائبا للسفير بسفارة المملكة لدى طهران من عام 1991 إلى 1998.

وعمل بوسطجي بعدها بإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة الخارجية في الفترة 1998 – 2000، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال السفارة في كوبنهاغن بالدنمارك من العام 2000 إلى 2003.

وتم تعيينه في العام 2003 مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية والمنظمات الدولية لدى السفارة السعودية في لندن حتى العام 2005.

وفي العام 2016 تم تعيينه نائبا للسفير لدى السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين.

كما شغل السفير الراحل منصب مدير مكتب وزارة الخارجية بمكة المكرمة من عام 2003 إلى 2016.

وعُثر على السفير بوسطجي ميتاً في منزله، اليوم الثلاثاء، ونعته وزارة الخارجية ببيان رسمي.