السعودية .. إلغاء وشيك لنظام الكفيل

قالت صحيفة ”مال“ الاقتصادية السعودية إن قرارا على وشك الصدور بإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل.

ووفق القرار، فإنه سيقتصر التعامل بين صاحب العمل والعامل على نظام العقد فقط، حيث سيمنح العامل حق التنقل والخروج والعودة والاستقدام دون شروط مسبقة أو تقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل.

وسيمكن نظام عقد العمل من حفظ حقوق العامل المستقدم، وضمان المرونة بينه وبين صاحب العمل.

ويأتي نظام إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة قادمة بعد إقرار نظام ”الإقامة المميزة“، الذي أقره مجلسا الوزراء والشورى، وتمنح هذه الإقامة غير السعوديين في المملكة حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب. ويهدف هذا النظام لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.