السعودية تجلي 10 طلاب من مدينة ووهان الصينية‎

ذكر تلفزيون ”الإخبارية“ الرسمي اليوم الأحد، نقلا عن دبلوماسي سعودي أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية لكنه لم يذكر موعد الرحلة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخطوط الجوية السعودية أنها ستعلق الرحلات من الرياض وجدة إلى مدينة قوانغتشو الصينية اعتبارا من اليوم الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا.‎

ومدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي هي بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفا آخرين.