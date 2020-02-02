تركي يتهجم على عائلة سعودية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قالوا إنه لشخص تركي، يتهجم على عائلة سعودية ويصرخ في أفرادها ويوجه لهم الشتائم، فيما تسبب ذلك بترويع أطفال كانوا بصحبة الأسرة وبدا ذلك من صوت بكاء الأطفال خلال المقطع.

#تركي_يتهجم_على_عائلة_سعوديه رواج مقطع لتركي يتهجم على عائلة سعودية ويروع أطفالهم، وتوصيات في الهاشتاق بتجنب السفر إلى تركيا نظرًا لارتفاع نسبة العنصرية ضد السعوديين فيها، مما يجعلها غير آمنة للسفر إليها. pic.twitter.com/Rya15vTXVI — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 2, 2020

وجاء وسم ”#تركي_يتهجم_علي_عايله_سعوديه“ الوسم الأكثر تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، فيما قام مغردون وحسابات بترجمة ما كان الشخص التركي يقوله خلال المقطع الذي صوره على ما يبدو أحد أفراد العائلة السعودية.

وطالب بعض المغردين عبر ”تويتر“ بعدم التوجه لتركيا ومقاطعة السفر إليها نتيجة لتلك التصرفات التي يتعرض لها السياح السعوديون أو المقيمون في تركيا، خاصة أن تلك ليست الحالة الأولى من نوعها في تركيا.

وحذر مغردون آخرون من تنامي النزعة العنصرية تجاه السعودية والسعوديين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، ما يجعلها، من وجهة نظرهم، غير مناسبة لسفر السعوديين إليها.

وكان العديد من السعوديين قد تعرضوا لعمليات سرقة لجوازات سفرهم ولمبالغ مالية كانت بحوزتهم خلال تواجدهم في تركيا، علاوة على تعرضهم لاعتداءات بدنية وإطلاق نار أحيانا من قبل عصابات وأفراد خارجين عن القانون.