الملك سلمان يؤكد موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر اليوم، موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية ”تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية“.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن ”السعودية تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي“.

وتابعت أن المملكة ”تشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة“.