أول تعليق سعودي على زيارة الإسرائيليّين للملكة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، وأن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية قال الوزير السعودي: ”نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.. وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد“.

وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية مؤخرا، قرارا يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال.

وجاء أول تعليق سعودي رسمي بعد القرار على لسان بن فرحان قائلا: ”سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن“.