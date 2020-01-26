حقيقة سماح إسرائيل بالسفر إلى السعودية

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أنها ستسمح لأول مرة للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالات معينة، في إجراء مثير للجدل لكنه لا يعني أي تغير في موقف المملكة من الكيان العبري.

وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي بيانا بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول إنه سيتم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالتين هما وجود أسباب دينية وهي الحج، أو لأسباب تتعلق بممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات وفي هذه الحالة يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.

وذكر البيان أن المسافرين لا يزالون بحاجة لموافقة السلطات السعودية.

ولفتت صحيفة هآرتس الإسرائلية إلى أن القرار الجديد لا يغير شيئا من واقع أن إسرائيليين يسافرون بالفعل إلى السعودية، وهم من الأقلية العربية حيث يسافرون إلى المملكة للحج والعمرة.

ونقل موقع ”عرب 48“ أن حجاج الأقلية العربية يدخلون السعودية ببطاقات سفر أردنية مؤقتة.