مصدر بالحكومة اليمنية يستنكر تصريحات الميسري المسيئة للسعودية

وصف مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، التي هاجم فيها التحالف العربي في اليمن، بأنها تصريحات ”غير المسؤولة، ولا تستند على حقائق“.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، استغراب المصدر من تصريحات الميسري ”التي وجه فيها اتهامات باطلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فيما يخص سير المعارك العسكرية و الجريمة النكراء التي استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب و التي ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً دون ذرة شك في ذلك“.

وعبّر المصدر، عن رفضه لأي إساءة، ”لا تلميحاً ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية التي قدمت و تقدم اغلى ما لديها من أجل اليمن و شعبها الكريم و التي اختلطت دماء أبطالها الميامين باخوانهم اليمنيين على تراب الأرض اليمنية في سبيل تحريرها من مليشيات إيران الطائفية ودفاعاً عن منبع العروبة واستعادة الدولة من تلك المليشيات ولازالت إلى هذه اللحظة تسطر صفحات ناصعة من الوقوف بجانب اليمن أرضاً وإنساناً“.

وظهر نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، أحمد الميسري، الأربعاء الماضي، في تصريحات لقناة ”الجزيرة مباشر“ القطرية، هاجم من خلالها المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي.