أمريكا.. النيابة العامة تحصل على دليل عدم اختراق هاتف بيزوس

حصلت النيابة العامة الأمريكية في منهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك على أدلة تكشف ضمنا عدم اختراق هاتف جيف بيزوس، فيما يتعلق بعشيقته لورين سانشيز وهي القضية التي تمت منذ البداية محاولات ربطها بالسعودية لإعطاها طابعا سياسيا يغطي على الجانب الأخلاقي الحساس في هذا الملف بالنسبة لأغنى رجل في العالم.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن الأدلة التي حصلت عليها النيابة تؤكد أن عشيقة جيف بيزوس، لورين سانشيز هي من قامت بإرسال رسائل نصية لشقيقها، نُشرت لاحقًا في مجلة ”ناشيونال إنكويرر“ التي كشفت حينها علاقة لورين سانشيز وبيزوس.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر أن الرسائل المرسلة من هاتف سانشيز إلى شقيقها مايكل سانشيز في عام 2018 تشمل رسالة غزل من بيزوس وصورة له بدون قميص.

وتشكل الرسائل النصية جزءًا من الأدلة التي جمعها المدعون الفيدراليون في مانهاتن أثناء قيامهم بالتحقيق فيما إذا كان ناشر المجلة يحاول ابتزاز بيزوس.

بينما يواصل المدعون التحقيق، لم يتم اتهام أي شخص، بما في ذلك لورين ومايكل سانشيز، بارتكاب جريمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقربين من بيزوس عمدوا منذ البداية إلى اتهام المملكة العربية السعودية بأنها كانت وراء تسريب معلوماته الخاصة. وكتب غافن دي بيكر، مستشار الأمن الذي عينه بيزوس ، في مقال رأي نشرته صحيفة ديلي بيست في مارس 2019: ”لقد توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى ثقة عالية بأن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة“.

وعادت هذه الادعاءات إلى الظهور في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سرب فريق بيزوس لوسائل الإعلام مزاعم جديدة أن فريق تحقيق خاص توصل بثقة ”متوسطة إلى عالية“ إلى أن هاتف بيزوس قد تم اختراقه عبر رسالة واتساب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبينما يشكك الخبراء فيما توصل إليه فريق التحقيق الخاص، يؤكد ما ذكرته الصحيفة أن التسريب جاء من العشيقة نفسها وليس عن طريق قرصنة أو اختراق تعرض له هاتف بيزوس.