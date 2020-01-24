الجبير يصف مزاعم اختراق هاتف بيزوس بـ“الهراء“‎

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، المزاعم التي تحدثت عن اختراق ولي العهد محمد بن سلمان، هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست، جيف بيزوس، بأنها ”هراء“.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على تويتر، الجمعة، مقتطفات من مقابلة أجرتها شبكة ”CNBC“ مع الجبير، شدد خلالها على أن هذه الادعاءات هي ”محض خيال“.

#شاشة_الخارجية | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء @AdelAljubeir في حديث لـ "CNBC" عن مزاعم قرصنة هاتف جيف بيزوس pic.twitter.com/oJlC2zT1m3 — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) January 23, 2020

وأضاف الجبير ”ظهرت القصة قبل حوالي عام، وتم دحضها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تماما“.

وتابع أن القصة استندت على ”ادعاءات كاذبة دون أدلة، يحاولون خلق قصة من محض خيال ومُفبركة وكاذبة بشكل تام“

وزعمت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن هاتف الملياردير بيزوس تعرض للاختراق في عام 2018، بعد تلقي رسالة عبر تطبيق ”واتساب“، مدعية أنها أرسلت إليه من الحساب الشخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في التقرير أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، يعتقد أنها كانت تحوي ملفا به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات خلال ساعات.