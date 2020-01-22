وزير الخارجية السعودي يعلق على مزاعم اختراق هاتف جيف بيزوس

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، إن المزاعم عن اختراق ولي العهد لهاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة ”أمازون“ ”سخيفة“.

وأكد الوزير السعودي، في تصريح نقلته وكالة ”رويترز“، أن تلك المزاعم ”منافية للعقل“.

وأوضح في مقابلة مع رويترز في دافوس ”أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق“. وأضاف ”فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد“.

وقال الوزير السعودي إن حكومة بلاده ستحقق في مزاعم الاختراق تلك إذا تم تقديم أدلة.

وكانت سفارة المملكة قد قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ معلقة على تلك المزاعم: ”إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف“.

ودعت السفارة السعودية لإجراء تحقيق لاستيضاح الأمور، وأضافت في تغريدتها: ”نحن ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق“.