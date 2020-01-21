الملك سلمان يتقدم المصلين على جنازة الأمير بندر بن محمد آل سعود (فيديو وصور)

أدى جمع من المصلين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، يتقدمهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، صلاة الميت على جثمان الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وهو من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حضر صلاة الجنازة إلى جانب الملك سلمان كل من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وجمع من الأمراء.

وتظهر صور ومقاطع فيديو تم تداولها من الصلاة على جنازة الأمير بندر، حضور مفتي عام السعودية عبد العزيز آل الشيخ، وجمع كبير من الناس.

والأمير الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره لسنوات طويلة، حيث كان متزوجا من شقيقته الأميرة البندري بنت عبد العزيز، حتى وفاتها عام 2008.