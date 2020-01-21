 وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود – إرم نيوز‬‎

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

المصدر: إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره إذ إنه كان متزوجا من شقيقة الملك البندري بنت عبد العزيز آل سعود حتى وفاتها عام 2008.

وقال بيان النعي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

ونعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير الراحل عبر ”تويتر“ قائلا: ”اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله و قه فتنة القبر وعذاب النار إنا لله و إنا إليه راجعون“.

ونعى الأمير ‏نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود الأمير بندر مقدماً العزاء للعاهل السعودي قائلاً: ”رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة“.

وشارك الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير المملكة لدى الكويت في نعي الأمير الراحل قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه“.

الإعلامي بصحيفة ”عكاظ“ السعودية خالد السليمان عدد مناقب وخصال الأمير الراحل قائلاً: ”رحم الله #الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن عرفته لطيفا متواضعا ، سمعت منه حكايات عديدة عن مواقف لافتة شهدها مع الملوك السعوديين تمنيت لو أنها دونت في كتاب أو وثقت في حوار . منها قصة للملك خالد“.

والأمير الراحل هو والد الشاعر السعودي الشهير سعود بن بندر الذي توفى عام 1986 عن عمر يناهز 42 عاما.

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