وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره إذ إنه كان متزوجا من شقيقة الملك البندري بنت عبد العزيز آل سعود حتى وفاتها عام 2008.

وقال بيان النعي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

ونعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير الراحل عبر ”تويتر“ قائلا: ”اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله و قه فتنة القبر وعذاب النار إنا لله و إنا إليه راجعون“.

اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله

و قه فتنة القبر وعذاب النار

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/1sRUAgacIt — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 21, 2020

ونعى الأمير ‏نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود الأمير بندر مقدماً العزاء للعاهل السعودي قائلاً: ”رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة“.

رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة pic.twitter.com/tnISN6SS46 — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ???????? (@NayefBinMamdooh) January 21, 2020

وشارك الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير المملكة لدى الكويت في نعي الأمير الراحل قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه“.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه. https://t.co/AoAXabtm74 — سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) January 21, 2020

الإعلامي بصحيفة ”عكاظ“ السعودية خالد السليمان عدد مناقب وخصال الأمير الراحل قائلاً: ”رحم الله #الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن عرفته لطيفا متواضعا ، سمعت منه حكايات عديدة عن مواقف لافتة شهدها مع الملوك السعوديين تمنيت لو أنها دونت في كتاب أو وثقت في حوار . منها قصة للملك خالد“.

رحم الله #الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن عرفته لطيفا متواضعا ، سمعت منه حكايات عديدة عن مواقف لافتة شهدها مع الملوك السعوديين تمنيت لو أنها دونت في كتاب أو وثقت في حوار .

منها قصة للملك خالد .. يتبع — خالد السليمان (@K_Alsuliman) January 21, 2020

والأمير الراحل هو والد الشاعر السعودي الشهير سعود بن بندر الذي توفى عام 1986 عن عمر يناهز 42 عاما.