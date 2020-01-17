فرنسا تعلن نشر منظومة رادار في السعودية

قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، لتعزيز دفاعاتها، بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر أيلول الماضي.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم مؤقتا، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي في وقت متأخر أمس الخميس: ”في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية“.

ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فرنسيين قولهم إنه ”تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار“.

ولم يفصح المسؤولون الذين تحدثوا لوكالة رويترز عن المزيد من التفاصيل، فيما لم تعلق السلطات السعودية، عبر قنواتها الرسمية حتى الآن على هذه الأنباء.