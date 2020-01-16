صدفة توفر على طائرة سعودية هبوطا اضطراريا لإنقاذ مريضة

قادت صدفة تواجد طبيب على متن رحلة طيران داخلية في السعودية قائد الطائرة لعدم الهبوط الاضطراري لإنقاذ مريضة مسنة دخلت في غيبوبة، إذ تكفل بالتعامل مع حالتها لحين الهبوط لوجهة الوصول.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط السعودية الحكومية في رحلة داخلية بين مدينة عرعر إلى الرياض، يوم أمس الأربعاء، عندما فوجئ طاقم الطائرة براكبة مسنة وقد فقدت الوعي ودخلت في حالة إغماء.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية: إن طاقم الطائرة حاول التعامل مع الحالة بتقديم الأوكسجين للمسنة، قبل أن يعلنوا للركاب عن حاجتهم لطبيب أو لممرض لمساعدتهم من بين الركاب، ليستجيب لهم استشاري المخ وجراحة الأطفال الدكتور نايف العنزي، الذي كان بين ركاب الطائرة.

وبعد أن تعامل الطبيب مع المسنة إلى أن أفاقت من غيبوبتها، اقترح على طاقم الطائرة أن يواصلوا الرحلة دون الحاجة لهبوط اضطراري، وهو ما تم بالفعل، إذ وصلت الطائرة لمطار الملك خالد في مدينة الرياض، ونزلت الراكبة تمشي على قدميها.

وكثيراً ما تضطر الطائرات للهبوط الاضطراري بسبب حالات طبية مماثلة، ما لم توفر الصدفة أحد الأطباء أو الممرضين بين الركاب، وتستجيب حالة المريض لإسعافاتهم الأولية.