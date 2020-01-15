تصنيف عالمي متقدم للسعودية في مجالات المرأة‎‎

صنف البنك الدولي، السعودية، في مرتبة متقدمة خليجيا وعالميا، في مجال الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، في تتويج لسلسلة تشريعات جديدة وخطط تعمل عليها الرياض لتمكين النساء.

وقال المركز الوطني السعودي للتنافسية، إن البنك الدولي اختار السعودية في تقريره السنوي ”المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020″، والذي يقيس مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، لتكون البلد الأكثر إصلاحا وتقدما في العالم.

وسجلت المملكة 70.6 درجة من أصل مئة في مقياس التقرير، كما صنفت بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا.

وجاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدما في التقرير، حيث تحسنت في ستة مؤشرات من أصل ثمانية مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: (التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وحققت المملكة الدرجة الكاملة، مئة من مئة، في أربعة مؤشرات، هي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد، و 60 درجة في مؤشر الزواج، و 40 درجة لكل من مؤشري رعاية الأطفال والأصول والممتلكات، و 25 درجة فقط في مؤشر الأجر.

البنك الدولي: #المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتكون الأولى خليجياً والثانية عربياً.#رؤية_السعودية_2030#المركز_الوطني_للتنافسية pic.twitter.com/uWENz8niNN — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) January 15, 2020

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المركز المتقدم للمملكة تحقق بفضل الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.

وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاما فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصا في مسائل التوظيف والرواتب.

وأضافت الوكالة الحكومية أن تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.

وقال وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، في تعليق على التقرير: ”أبارك للوطن الغالي الإنجاز بتصنيف المملكة الأكثر تقدما بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وذلك في تقرير (المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي“.

البنك الدولي: #المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بين (190) دولة لتكون الأولى خليجياً والثانية عربياً.#رؤية_السعودية_2030#المركز_الوطني_للتنافسية pic.twitter.com/uWENz8niNN — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) January 15, 2020

كما احتفى عدد كبير من السعوديين، وبينهم نخب تضم كتابا وإعلاميين واقتصاديين، بجانب مسؤولين حكوميين، بالتقدم الذي حققته بلادهم في التقرير الدولي.