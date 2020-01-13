أمريكا تعلن ”إجراءات“ بعد مراجعة للمتدربين العسكريين السعوديين

قال مسؤول لرويترز إن الحكومة الأمريكية ستعلن اليوم الاثنين ”إجراءات“ وفقا لنتائج تحقيق جنائي أجرته وزارة العدل الأمريكية في حادث إطلاق نار وقع داخل قاعدة بيناساكولا بولاية فلوريدا في شهر ديسمبر/ كانون الأول وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العسكريين الأمريكيين وإصابة ثمانية آخرين.

وكانت عدة وسائل إعلام من بينها محطة (سي.إن.إن) وصحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشييتدبرس قد ذكرت أن أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية سيبعدون من الولايات المتحدة.

وسيعلن وزير العدل وليام بار وديفيد بوديش نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بيانا خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين. وقال المسؤول لرويترز إن الحكومة ستكشف النقاب عن “ إجراءات“ تتعلق بالتحقيق ولكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وقالت محطة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم إبعادهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي لمحطة(سي.بي.إس) إنه وقع على ”أوامر تتعلق بتعزيز فحص كل طلابنا الأجانب وتعالج نظام الاعتماد مستقبلا وسياسات الأسلحة“.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين لمحطة فوكس نيوز إن الحادث ”أظهر وجود أخطاء في الطريقة التي كنا نجري بها الفحص“.