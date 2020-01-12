محمد بن سلمان يفاجئ رئيس الوزراء الياباني باستقبال من نوع خاص (صور وفيديو)‎

حظي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، باستقبال من نوع خاص خلال زيارته للسعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيت من الشعر أقيم في منطقة العلا في أقصى شمال غرب المملكة، حيث الأجواء الباردة والثلوج التي استوجبت ارتداء المسؤول الياباني لفروة الصوف السعودية التقليدية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، آبي وبن سلمان وعددا من مسؤولي البلدين في المخيم الشتوي لولي العهد الذي يشرف على مشاريع تحويل المنطقة ذات المناخ المعتدل لوجهة عالمية للاستثمار والسياحة والعلوم.

رئيس الوزراء الياباني في ضيافة سمو سيدي ولي العهد pic.twitter.com/Xwe0qG1bOD — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) January 12, 2020

وفي بيت شعر تم فرشه على الطريقة التقليدية المحلية، جلس ضيوف ولي العهد بعد أن تم الترحيب بهم عبر عرض لإحدى الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي للمنطقة القريبة من الأردن.

سمو سيدي #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية #السعودية_اليابانية2030. pic.twitter.com/KCnsP25zRe — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) January 12, 2020

اللقاء وجد صدىً واسعا بين السعوديين، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو من المخيم الشتوي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تشيد بالخطوة التي تساهم في نشر الثقافة السعودية على مستوى عالمي.

حتى أميرنا #محمد_بن_سلمان كاشت وشاب ناره ويستقبل الوزراء في البر بالشتاء ???? pic.twitter.com/96DGQBjqFr — ‏﮼جابر،بن،علي (@jb10_0) January 12, 2020

#محمد_بن_سلمان كل يوم احبه اكثر عن اليوم الي قبل ❤️ pic.twitter.com/2ImVcc26cC — فل وياسمين ????????. (@afrahasaady) January 12, 2020

الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل رئيس وزراء #اليابان في أجواء #سعودية تراثية تتناقلها وكالات الأنباء والصحف الأجنبية، شخصياً أجدها واحدة من أعظم طرق إظهار وتسويق التراث #السعودي عالمياً ???????? pic.twitter.com/MttVROazTO — لبيب Labeeb (@LabeebHub) January 12, 2020

يُشار إلى أن الجانبين، السعودي والياباني، عقدا جلسة مباحثات رسمية بعد ذلك الاستقبال، تم فيها بحث مواضيع اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية بجانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.