 محمد بن سلمان يفاجئ رئيس الوزراء الياباني باستقبال من نوع خاص (صور وفيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

محمد بن سلمان يفاجئ رئيس الوزراء الياباني باستقبال من نوع خاص (صور وفيديو)‎

محمد بن سلمان يفاجئ رئيس الوزراء الياباني باستقبال من نوع خاص (صور وفيديو)‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حظي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، باستقبال من نوع خاص خلال زيارته للسعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيت من الشعر أقيم في منطقة العلا في أقصى شمال غرب المملكة، حيث الأجواء الباردة والثلوج التي استوجبت ارتداء المسؤول الياباني لفروة الصوف السعودية التقليدية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، آبي وبن سلمان وعددا من مسؤولي البلدين في المخيم الشتوي لولي العهد الذي يشرف على مشاريع تحويل المنطقة ذات المناخ المعتدل لوجهة عالمية للاستثمار والسياحة والعلوم.

وفي بيت شعر تم فرشه على الطريقة التقليدية المحلية، جلس ضيوف ولي العهد بعد أن تم الترحيب بهم عبر عرض لإحدى الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي للمنطقة القريبة من الأردن.

اللقاء وجد صدىً واسعا بين السعوديين، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو من المخيم الشتوي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تشيد بالخطوة التي تساهم في نشر الثقافة السعودية على مستوى عالمي.

يُشار إلى أن الجانبين، السعودي والياباني، عقدا جلسة مباحثات رسمية بعد ذلك الاستقبال، تم فيها بحث مواضيع اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية بجانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

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