سي.إن.إن: أمريكا تبعد 12 متدربا عسكريا سعوديا بعد حادث بينساكولا

ذكرت محطة (سي.إن.إن) يوم السبت أنه سيتم طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نتيجة حادث إطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي النار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا في 6 كانون الأول/ ديسمبر، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وقالت المحطة نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل 3 بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وأحال البنتاغون الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم ترد بعد على طلب للتعليق. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وكان البنتاغون قد أعلن في 10 كانون الأول/ ديسمبر وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث. وأعلن البنتاغون بعد ذلك في 19 كانون الأول/ ديسمبر أنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.