أساءت للسعودية.. إيقاف المراسلة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية

أعلن غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية بالمملكة العربية السعودية، عن إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش، والتي كانت تعمل كمراسلة بالقناة، وذلك بعد أن شن ضدها مغردون سعوديون هجوما كبيرا تداولوا من خلاله تغريدات لها أساءت فيها للمملكة.

وأوضح القحطاني أن المذيعة رزان ملش لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة، حيث دوّن تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”تم إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية“.

تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية، علما بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم. — غانم القحطاني (@ganem_q) January 9, 2020

وجاء الإيقاف بعدما دشّن مغردون وسم #المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية عبر موقع ”تويتر“ أعربوا من خلاله عن غضبهم بسبب تعاون القناة معها بعدما أطلقت عدة تغريدات مسيئة أظهرت بها العداء والكراهية للمملكة.

يا اخواننا في @riyadiyatv ???? رزان ملش مراسلة تعمل لديكم كما هو موضح في تغريدتكم

وهذه تغريداتها الهجومية والعدائية على بلادنا المملكة العربية السعودية الى متى ونحن نستقطب في قنواتنا ومنصاتنا من يكن لنا العداء والكراهيه أليست هناك آلية توضح توجهات الشخص قبل توظيفة !!؟@media_ksa pic.twitter.com/N2HK5hoFgg — كريّم صالح???????? (@krrsa_) January 9, 2020

ونشر أحد المغردين عدة تغريدات من إساءات رزان ملش للسعودية وعلقّ علها قائلا: ”رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية وآخر إساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)“.

رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين اساءة للسعودية وآخر اساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)@riyadiyatv @TurkiAlshabanah pic.twitter.com/qi3PxxaQxn — عبدالعزيز السلمي (@Ana_abdulaziz55) January 9, 2020

#المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية

الفلسطينية رزان ملش التي تصف السعوديين بالدواعش والسعودية بالتخلف وتقول ان السعودية تقصف اليمن ، تطل علينا من خلال قنواتنا الرسمية .. !!

المسؤول عن التعاقد عن مثل رزان هل كلف على نفسه وزار حسابها قبل ان يتعاقد معها !

كفاكم استفزازاً لوطنيتنا .. pic.twitter.com/FjEjRIS45m — سلمان البديني .. (@twaqee3) January 9, 2020

وقال البعض إن هذه الأخطاء التعاقدية متكررة حيث يتم استقطاب أصحاب السوابق المسيئة للسعودية، وأن حالة رزان ليست الأولى متسائلين عن معيار الاختيار الذي من المؤكد أنه يتم بشكل عشوائي.

#المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية

تكررت الأخطاء الفادحة في استقطاب أصحاب السوابق المسيئة لأرض الحرمين وقبلة المسلمين، رزان ليست الحالة الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة ممن توجه لهم دعوة لإقامة الحفلات وتقديم البرامج،#هل إختيارهم يتم بشكل عشوئي

دون معرفة مواقفهم المسيئة؟ فهذي مصيبة! — ABU ABED (@AMER__698) January 10, 2020

وكان مغردو تويتر قد كشفوا عن إساءات ملس بعدما ظهرت كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تستضيفها المملكة وهو ما أثار غضب واستغراب النشطاء والجماهير.