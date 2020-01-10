 أساءت للسعودية.. إيقاف المراسلة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية – إرم نيوز‬‎

أساءت للسعودية.. إيقاف المراسلة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية

أساءت للسعودية.. إيقاف المراسلة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية

المصدر: صلاح حسن -إرم نيوز

أعلن غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية بالمملكة العربية السعودية، عن إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش، والتي كانت تعمل كمراسلة بالقناة، وذلك بعد أن شن ضدها مغردون سعوديون هجوما كبيرا تداولوا من خلاله تغريدات لها أساءت فيها للمملكة.

وأوضح القحطاني أن المذيعة رزان ملش لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة، حيث دوّن تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”تم إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية“.

وجاء الإيقاف بعدما دشّن مغردون وسم #المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية عبر موقع ”تويتر“ أعربوا من خلاله عن غضبهم بسبب تعاون القناة معها بعدما أطلقت عدة تغريدات مسيئة أظهرت بها العداء والكراهية للمملكة.

ونشر أحد المغردين عدة تغريدات من إساءات رزان ملش للسعودية وعلقّ علها قائلا: ”رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية وآخر إساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)“.

وقال البعض إن هذه الأخطاء التعاقدية متكررة حيث يتم استقطاب أصحاب السوابق المسيئة للسعودية، وأن حالة رزان ليست الأولى متسائلين عن معيار الاختيار الذي من المؤكد أنه يتم بشكل عشوائي.

وكان مغردو تويتر قد كشفوا عن إساءات ملس بعدما ظهرت كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تستضيفها المملكة وهو ما أثار غضب واستغراب النشطاء والجماهير.

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