الجبير: سنقف إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، أن المملكة ستقف إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره.

وكتب الجبير في تغريدة على ”تويتر“: ”تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن“.

وأضاف أن المملكة ”ستقف إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته“.

تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) January 8, 2020

واستنكرت الرئاسة العراقية، يوم الأربعاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في البلاد، ودعت إلى ”تجنيب المنطقة أي صدام عسكري، وزج العراقيين في حرب جديدة“.

واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي، القصف الصاروخي الإيراني ”خرقًا للسيادة الوطنية“، داعية إلى ”عدم استخدام العراق كساحة حرب للأطراف المتنازعة“.