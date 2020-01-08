 خالد بن سلمان: السعودية ستبذل جهودها لتجنيب العراق خطر صراع ”الأطراف الخارجية“ – إرم نيوز‬‎

خالد بن سلمان: السعودية ستبذل جهودها لتجنيب العراق خطر صراع ”الأطراف الخارجية“

خالد بن سلمان: السعودية ستبذل جهودها لتجنيب العراق خطر صراع ”الأطراف الخارجية“

المصدر: فريق التحرير

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الصراع بين ”أطراف خارجية“.

وكتب بن سلمان على ”تويتر“: ”تقف المملكة وقيادتها دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي“.

وأضاف أن ”كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبيًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات“.

واستنكرت الرئاسة العراقية، يوم الأربعاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في البلاد، ودعت إلى ”تجنيب المنطقة أي صدام عسكري، وزج العراقيين في حرب جديدة“.

واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي، القصف الصاروخي الإيراني ”خرقًا للسيادة الوطنية“، داعية إلى ”عدم استخدام العراق كساحة حرب للأطراف المتنازعة“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

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