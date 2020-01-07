 ترامب يستقبل الأمير خالد بن سلمان في واشنطن (صور) – إرم نيوز‬‎

ترامب يستقبل الأمير خالد بن سلمان في واشنطن (صور)

ترامب يستقبل الأمير خالد بن سلمان في واشنطن (صور)

المصدر: فريق التحرير

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث ناقشا القضايا المشتركة.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إنه سلم رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي.

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وزار نائب وزير الدفاع السعودي، أمس الإثنين، الولايات المتحدة عقب تصاعد التوتر الدبلوماسي والعسكري بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأمس الإثنين، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ”لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد في التوترات بالمنطقة في لحظة بالغة الخطورة“.

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