ترامب يستقبل الأمير خالد بن سلمان في واشنطن (صور)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث ناقشا القضايا المشتركة.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إنه سلم رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي.

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

Upon directives from HRH the Crown Prince, I had the pleasure of meeting with @RealDonaldTrump yesterday to deliver a message from the Crown Prince, and review aspects of our bilateral cooperation, including efforts to confront regional and international challenges. pic.twitter.com/q7uXlgSjx8

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020