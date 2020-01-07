الأمن السعودي يقبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على من وصفته بأنه أخطر مطلوب إرهابي في القطيف ويدعى حسين علي آل عمار.

ويعتبر آل عمار أحد المطلوبين بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م، وهو قائد ما يسمى ”خلية الصخلة“ في القطيف.

ويعد آل عمار أحد أخطر المطلوبين في القطيف وسبق له أن وجه دعوة لأهالي العوامية بعدم الخروج من المدينة، والتمركز فيها، والتصدي لرجال الأمن.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية أن ”خلية العمار“ أو ”خلية الصخلة“، تضم أرباب السوابق وتجار المخدرات والسلاح وقاطعي الطرق.

ونقلت عن سكان قولهم إن آل عمار وأفراد خليته، ينفذون أجندة إيرانية داخل المنطقة الشرقية، بنشر الأسلحة والمخدرات بين سكان العوامية، حيث ثبت أنه يتلقى الأوامر من شخصيات إيرانية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.