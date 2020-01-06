الأمير خالد بن سلمان يصل الولايات المتحدة لبحث التهدئة في المنطقة

وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء يوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وذلك وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.

وقالت ”واس“ إن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى ”بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع في المنطقة، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها“.

وتأتي الزيارة عقب تصاعد التوتر الدبلوماسي والعسكري بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو المهدي المهندس، يوم الجمعة، في غارة أمريكية استهدفت مركبة كانت تقلهما برفقة عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين والعراقيين قرب مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ”لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد في التوترات بالمنطقة في لحظة بالغة الخطورة“.

وعبر الوزير عن أمل السعودية في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز.