استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن#إرم_نيوز pic.twitter.com/yhpcTRfbAw — إرم نيوز (@EremNews) January 6, 2020

وبارك الملك سلمان تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال افتتاحه، اليوم، بالرياض اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أن هذا الاجتماع يأتي لإقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ تمهيدا لرفعه لقادة الدول الأعضاء في هذا الكيان الجديد.

وقال وزير الخارجية: إن هذا الاجتماع جاء في هذه الظروف الحساسة، في وقت أحوج ما نكون فيه؛ للتعاون لحفظ أمن البحر وخليج عدن والدول المطلة عليه، ‏حيث ”أجتمع اليوم مع نظرائي في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ونحن في أمسّ الحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا“.