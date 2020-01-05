السعودية تدين التصعيد التركي الأخير في ليبيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعربت السعودية الأحد، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي. ونددت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فجر اليوم، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي…