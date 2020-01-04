العاهل السعودي يبحث مع الرئيس العراقي خفض التوتر في المنطقة

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، أكد فيه على أهمية خفض التوتر في المنطقة.

ويأتي الاتصال في خضم توتر متصاعد تشهده المنطقة، منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس، وآخرين، أمس الجمعة بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”بحث الملك سلمان خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، حيث أكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق“.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل السعودي: ”أكد أيضا على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها“.

بدوره أعرب الرئيس العراقي برهم صالح خلال الاتصال عن ”شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره“ بحسب المصدر.