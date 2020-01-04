كشف سر اختلاف السجائر الجديدة بالسعودية.. تبرئة جديدة للإمارات

أكدت لجنة حكومية سعودية، اليوم السبت، وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك وفق ما أظهرته نتائج تحاليل واختبارات أجريت بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة.

ويعتبر ما توصلت إليه اللجنة تبرئة جديدة لـ الإمارات من الاتهامات الأخيرة الملفقة ضدها بالوقوف خلف تصدير تبغ مغشوش للسعودية.

وأجريت التحاليل والاختبارات إثر شكاوى وردت من مدخنين بعد التغيير الذي طرأ على شكل العبوة الخارجية، حيث أظهرت النتائج وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبناء على تلك النتائج، أوصت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بإلزام الشركات المصنعة للتبغ بمعالجة الاختلاف، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

كما أوصت الشركات وكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

ووجهت اتهامات في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكون علب السجائر الجديدة الموجود في أسواق المملكة قد تم تصنيعها في منطقة ”جبل علي“ الحرة في الإمارات، قبل أن يتكشف أن هوية كثير ممن يقفون خلف تلك الاتهامات غير سعوديين، عندما اتسعت الدعوة لمقاطعة كل المنتجات الإماراتية، واتضح أنها حملة بدوافع سياسية تقف خلفها حسابات قطرية.