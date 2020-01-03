 بالفيديو.. سائق تاكسي يتحرش براكبة في المدينة المنورة بحادثة مثيرة – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. سائق تاكسي يتحرش براكبة في المدينة المنورة بحادثة مثيرة

بالفيديو.. سائق تاكسي يتحرش براكبة في المدينة المنورة بحادثة مثيرة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار شاب مجهول الهوية، موجة غضب واسعة في السعودية، اليوم الجمعة، بعدما وثقت راكبة معه في سيارته، تحرشه بها خلال توصيلها في أحد أحياء المدينة المنورة قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقبض عليه.

وبدأت القصة عندما نشرت الراكبة التي لم تتضح هويتها بعد، مقطع فيديو صورته خلال وجودها معه في السيارة، ويُسمع فيه صوت السائق خلال حديثه مع الراكبة التي أجهشت بالبكاء بينما تواصل مطالبتها له بإنزالها.

وتوقف السائق بالفعل في نهاية الأمر، لتنزل الراكبة ويتابع سيره أمام كاميرا هاتفها الجوال الذي صور السيارة بما في ذلك لوحتها التي قادت الشرطة فيما يبدو لتحديد هويته والقبض عليه سريعًا.

ووفًقا لمحادثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة للراكبة، فإنها أوقفت السيارة في الطريق لتوصيلها إلى وجهتها، ولم تطلبها عن طريق أحد تطبيقات التوصيل على الهواتف الذكية، قبل أن يتحرش بها السائق ويلمس جسمها.

 

وأعيد نشر الفيديو على موقع ”تويتر“ بشكل كبير على هاشتاغ #متحرش_المدينة، الذي سرعان ما صعد على قائمة الترند في المملكة، وسط تعاطف واسع مع الراكبة وغضب من السائق، ومطالب بالقبض عليه ومحاسبته.

وقالت تقارير محلية وإعلاميون سعوديون، إن السلطات المختصة تعرفت على السائق، وألقت القبض عليه، وهو شاب يبلغ من العمر 29 عامًا.

وتثير حوادث التحرش الجنسي غضبًا واسعًا في السعودية وسط دعوات لسن مزيد من التشريعات والعقوبات المشددة لردع المتحرشين في بلد أصدر خلال العامين الماضيين سلسلة قرارات تتيح للنساء المشاركة في الحياة العامة دون قيود.

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