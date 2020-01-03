بالفيديو.. سائق تاكسي يتحرش براكبة في المدينة المنورة بحادثة مثيرة

أثار شاب مجهول الهوية، موجة غضب واسعة في السعودية، اليوم الجمعة، بعدما وثقت راكبة معه في سيارته، تحرشه بها خلال توصيلها في أحد أحياء المدينة المنورة قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقبض عليه.

وبدأت القصة عندما نشرت الراكبة التي لم تتضح هويتها بعد، مقطع فيديو صورته خلال وجودها معه في السيارة، ويُسمع فيه صوت السائق خلال حديثه مع الراكبة التي أجهشت بالبكاء بينما تواصل مطالبتها له بإنزالها.

وتوقف السائق بالفعل في نهاية الأمر، لتنزل الراكبة ويتابع سيره أمام كاميرا هاتفها الجوال الذي صور السيارة بما في ذلك لوحتها التي قادت الشرطة فيما يبدو لتحديد هويته والقبض عليه سريعًا.

ووفًقا لمحادثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة للراكبة، فإنها أوقفت السيارة في الطريق لتوصيلها إلى وجهتها، ولم تطلبها عن طريق أحد تطبيقات التوصيل على الهواتف الذكية، قبل أن يتحرش بها السائق ويلمس جسمها.

#متحرش_المدينه اللي قرأته أنها ركبت مع واحد لا هو في أوبر ولا في كريم يعني حصلها في الخط وقف لها اوصلك قالت اوك ( وتبيه يوصلها كذا ) اصلاً اكيد اول ماركبت معه بالطريقه هذي بيروح فكره لشيء ثاني pic.twitter.com/4wyTrZYK0Y — ???? (@nawaf14023) January 3, 2020

وأعيد نشر الفيديو على موقع ”تويتر“ بشكل كبير على هاشتاغ #متحرش_المدينة، الذي سرعان ما صعد على قائمة الترند في المملكة، وسط تعاطف واسع مع الراكبة وغضب من السائق، ومطالب بالقبض عليه ومحاسبته.

هالأنجاس متى يفهمون ان (الجسم شيء مقدّس)؟

بأي حق تعتدي على جسم انسان آخر؟

الواحد لو يسلم عليك ويطوّل ما يفك يدك، خلال ثواني تبدأ تتوتر!

فكيف بشخص آخر يعتدي عليك بلمسك أو لمس أعضائك، والمصيبة الأكبر ما بينك وبينه معرفة، ولأول مرة تشوفه

>كيف المتحرش يشوف هالشيء عادي؟#متحرش_المدينه — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 3, 2020

نزلها ومشى على أساس محد يمسكوه هذا رقم لوحة سيارته (6833) انشروه لعل احد من اهل البنت يلاقيه يلعن شكله…???????? pic.twitter.com/Iid8PtTEr4#متحرش_المدينه — جـــوري 10K (@mbmeucxy) January 3, 2020

وقالت تقارير محلية وإعلاميون سعوديون، إن السلطات المختصة تعرفت على السائق، وألقت القبض عليه، وهو شاب يبلغ من العمر 29 عامًا.

ابشركم جابوه وهو شاب عمره 29 عام ، ولكن .!!؟ هذه العينات لابد من التشهير بها ، وفرض عليها عقوبات صارمه وفوريه ، البنت مسكينه بتجيها ازمه نفسيه تستمر معها فتره طويله واحتمال باقي عمرها بسبب واحد حيوان مثل هالشخص .. #متحرش_المدينه pic.twitter.com/wpNOv9YMlH — محمد الدوكه (@GGXQ7) January 3, 2020

وتثير حوادث التحرش الجنسي غضبًا واسعًا في السعودية وسط دعوات لسن مزيد من التشريعات والعقوبات المشددة لردع المتحرشين في بلد أصدر خلال العامين الماضيين سلسلة قرارات تتيح للنساء المشاركة في الحياة العامة دون قيود.