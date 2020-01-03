أول تعليق سعودي على مقتل قاسم سليماني

دعت المملكة العربية السعودية إلى أهمية ”ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه“، وذلك تعليقا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية، اليوم الجمعة، في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“: إن ”المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها“.

#تصريح | مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) January 3, 2020

وأشارت إلى ”ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها“، في ضوء التطورات المتسارعة.

وأكدت المملكة على ضرورة ”اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع“.