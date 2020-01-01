 بسبب تغريدات قديمة.. دعوات لإقالة مدير مشروع حكومي عملاق في السعودية – إرم نيوز‬‎

بسبب تغريدات قديمة.. دعوات لإقالة مدير مشروع حكومي عملاق في السعودية

بسبب تغريدات قديمة.. دعوات لإقالة مدير مشروع حكومي عملاق في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

توقع كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم نخب معروفة تضم كتاباً وإعلاميين وأمراء، أن تتم إقالة مدير سعودي لأحد المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك بعد أن أثارت تغريدات قديمة منسوبة له انتقادات حادة ضده عقب إعادة نشرها مجدداً.

ويعمل هشام ملائكة، وهو أكاديمي سعودي، مديراً للتطوير في مشروع ”داون تاون“ الذي يشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة الحكومي في مدينة جدة، وهو مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وواجه ملائكة انتقادات لاذعة من مواطنيه بعد أن تم تداول تغريدات سابقة منسوبة له تعود لنحو 8 سنوات، واعتبرها كثير من مواطنيه مسيئة لبلادهم وقيادتها.

 

 

وتزامن تاريخ تلك التغريدات مع بداية حركات الاحتجاجات الجماهيرية في عدة دول عربية، ويقول مدونون سعوديون غاضبون من ملائكة إنه كان يحرض على وصول تلك الاحتجاجات للسعودية.

وقال المدون السعودي، محمد بن عبدالعزيز، في انتقاد حاد لملائكة وصل حد المطالبة بالتحقيق معه ”هل تعلم أن المدعو #هشام_ملائكة عُيّن رئيس تنفيذي مكلف لـ #جدة_داون_تاون منذ 4 أشهر !! آمل من معالي النائب العام أصدار أمر بالتحقيق معه وكف يده عن العمل ليكون عبرة لمن يتجرأ أو يتطاول على الوطن وولاة أمرنا والشعب السعودي. أمثال هؤلاء خطر على الأمن القومي ويجب معاقبتهم“.

وكتب محمد الزهراني منتقدا ملائكة ”تغريداتك لم يكتب مثلها إلا أعداء الوطن .. والآن عندما تم تعيينك براتب عال ومدير مشروع كبير تعتذر .لا وألف لا …من يجري الولاء في عروقهم منذ ولادتهم هم أحق بالمناصب والمسؤولية“.

 

وفي سياق مماثل، قال الأكاديمي السعودي، إبراهيم بن ناهض ”من رشح ومن أصدر قرار تعيين #هشام_ملائكة رئيسا تنفيذيا لمشروع #جدة_داون_تاون ؟؟ وهل تم عمل الإجراءات المتبعة قبل إصدار قرار تعيينه..هل عُمل له ”مسح أمني “ وَ ”مسح تويتري“ لمعرفة أفكاره وتوجهاته ؟؟ ألا يوجد مسؤولون على رأس العمل ويحملون نفس التوجه والفكر؟؟“.

 

وحاول ملائكة تهدئة الانتقادات ضده، وقدم اعتذارا عن تلك التغريدات، وقال إنها تعود لسنوات سابقة كان يمر فيها بظروف صعبة، قبل أن يقوم بحذف حسابه بعدما زادت الانتقادات ضده عقب الاعتذار.

وقال الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، في رد على اعتذار ملائكة ”للأسف اعتذارك غير صحيح لأن تغريداتك لم تكن مرتبطه بعام واحد أو عامين بل بعدة أعوام، هل ظروفك الخاصة تعطيك الحق للانتقاص من الوطن والشعب والأنظمة وتأليب الرأي العام، هل معيار المحبة والانتماء للوطن مرتبط بمزاجك ومصالحك الخاصة“.

 

وقال الإعلامي ومقدم البرامج، عبدالله البندر، في انتقاد لاذع لمواطنه ملائكة: ”تاريخه العدواني ضد الدولة ونظام الحكم وكمية السب والشتم والتهكم أمر مستفز بأن تراه بعد سنوات قليلة رئيسا تنفيذيا في مشروع ضخم، وفيما يخص الظروف الصعبة أود أن أقول: الوقوف مع الوطن يظهر في الظروف الصعبة.. عجبي!#جدة_داون_تاون“.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الجدل والانتقادات المرتبطة بالمدير ملائكة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما لايزال يحتفظ بلقبه كمدير للتطوير في مشروع ”داون تاون“ بحسب حسابه في موقع ”لينكد إن“.

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