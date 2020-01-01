بسبب تغريدات قديمة.. دعوات لإقالة مدير مشروع حكومي عملاق في السعودية

توقع كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم نخب معروفة تضم كتاباً وإعلاميين وأمراء، أن تتم إقالة مدير سعودي لأحد المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك بعد أن أثارت تغريدات قديمة منسوبة له انتقادات حادة ضده عقب إعادة نشرها مجدداً.

ويعمل هشام ملائكة، وهو أكاديمي سعودي، مديراً للتطوير في مشروع ”داون تاون“ الذي يشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة الحكومي في مدينة جدة، وهو مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وواجه ملائكة انتقادات لاذعة من مواطنيه بعد أن تم تداول تغريدات سابقة منسوبة له تعود لنحو 8 سنوات، واعتبرها كثير من مواطنيه مسيئة لبلادهم وقيادتها.

أن المدعو #هشام_ملائكة تجرد من صفة المواطن الصالح .. تطاوله على قيادتنا والتحريض ضد نظام الحكم في وطننا جريمة يجب #محاسبة_هشام_ملائكة عليها . pic.twitter.com/iFozFUYhtu — وليد الفاضلي (@W_T_sa) January 1, 2020

وتزامن تاريخ تلك التغريدات مع بداية حركات الاحتجاجات الجماهيرية في عدة دول عربية، ويقول مدونون سعوديون غاضبون من ملائكة إنه كان يحرض على وصول تلك الاحتجاجات للسعودية.

وقال المدون السعودي، محمد بن عبدالعزيز، في انتقاد حاد لملائكة وصل حد المطالبة بالتحقيق معه ”هل تعلم أن المدعو #هشام_ملائكة عُيّن رئيس تنفيذي مكلف لـ #جدة_داون_تاون منذ 4 أشهر !! آمل من معالي النائب العام أصدار أمر بالتحقيق معه وكف يده عن العمل ليكون عبرة لمن يتجرأ أو يتطاول على الوطن وولاة أمرنا والشعب السعودي. أمثال هؤلاء خطر على الأمن القومي ويجب معاقبتهم“.

هل تعلم أن المدعو #هشام_ملائكة عُيّن رئيس تنفيذي مكلف لـ #جدة_داون_تاون منذ 4 أشهر !! آمل من معالي النائب العام @bip_ksa أصدار أمر بالتحقيق معه وكفي يده عن العمل ليكون عبرة لمن يتجرأ أو يتطاول على الوطن وولاة امرنا والشعب السعودي. أمثال هؤلاء خطر على الأمن القومي ويجب معاقبتهم. pic.twitter.com/kxHv7c5YIr — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) January 1, 2020

وكتب محمد الزهراني منتقدا ملائكة ”تغريداتك لم يكتب مثلها إلا أعداء الوطن .. والآن عندما تم تعيينك براتب عال ومدير مشروع كبير تعتذر .لا وألف لا …من يجري الولاء في عروقهم منذ ولادتهم هم أحق بالمناصب والمسؤولية“.

#هشام_ملايكه

تغريداتك لم يكتب مثلها الا اعداء الوطن ..

والان عندما تم تعيين براتب عالي ومدير مشروع كبير تعتذر .

لا والف لا …

من يجري الولاء في عروقهم منذ ولادتهم هم احق بالمناصب والمسؤليه . pic.twitter.com/avKthlaZoo — محمد الزهراني (@al_zahraniM) January 1, 2020

وفي سياق مماثل، قال الأكاديمي السعودي، إبراهيم بن ناهض ”من رشح ومن أصدر قرار تعيين #هشام_ملائكة رئيسا تنفيذيا لمشروع #جدة_داون_تاون ؟؟ وهل تم عمل الإجراءات المتبعة قبل إصدار قرار تعيينه..هل عُمل له ”مسح أمني “ وَ ”مسح تويتري“ لمعرفة أفكاره وتوجهاته ؟؟ ألا يوجد مسؤولون على رأس العمل ويحملون نفس التوجه والفكر؟؟“.

من رشح ومن اصدر قرار تعيين #هشام_ملائكة رئيسا تنفيذياً لمشروع #جدة_داون_تاون ؟؟

و هل تم عمل الإجراءات المتبعه قبل إصدار قرار تعيينه..هل عُمل له ”مسح أمني “ وَ ”مسح تويتري“ لمعرفة أفكاره وتوجهاته ؟؟

ألا يوجد مسؤولين على رأس العمل ويحملون نفس التوجه و الفكر؟؟#محاسبة_هشام_ملائكة pic.twitter.com/cr74KbcUsN — ابراهيم بن ناهض???????? (@ibrahim9_99) January 1, 2020

وحاول ملائكة تهدئة الانتقادات ضده، وقدم اعتذارا عن تلك التغريدات، وقال إنها تعود لسنوات سابقة كان يمر فيها بظروف صعبة، قبل أن يقوم بحذف حسابه بعدما زادت الانتقادات ضده عقب الاعتذار.

وقال الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، في رد على اعتذار ملائكة ”للأسف اعتذارك غير صحيح لأن تغريداتك لم تكن مرتبطه بعام واحد أو عامين بل بعدة أعوام، هل ظروفك الخاصة تعطيك الحق للانتقاص من الوطن والشعب والأنظمة وتأليب الرأي العام، هل معيار المحبة والانتماء للوطن مرتبط بمزاجك ومصالحك الخاصة“.

1️⃣ للأسف اعتذارك غير صحيح لأن تغريداتك لم تكن مرتبطه بعام واحد أو عامين بل بعدة أعوام

2️⃣ هل ظروفك الخاصة تعطيك الحق للإنتقاص من الوطن والشعب والأنظمة وتأليب الرأي العام

3️⃣ هل معيار المحبة والإنتماء للوطن مرتبط بمزاجك ومصالحك الخاصة#هشام_ملائكة#جده_داون_تاون pic.twitter.com/dDy7Ne6CRn — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 1, 2020

وقال الإعلامي ومقدم البرامج، عبدالله البندر، في انتقاد لاذع لمواطنه ملائكة: ”تاريخه العدواني ضد الدولة ونظام الحكم وكمية السب والشتم والتهكم أمر مستفز بأن تراه بعد سنوات قليلة رئيسا تنفيذيا في مشروع ضخم، وفيما يخص الظروف الصعبة أود أن أقول: الوقوف مع الوطن يظهر في الظروف الصعبة.. عجبي!#جدة_داون_تاون“.

تاريخه العدواني ضد الدولة ونظام الحكم وكمية السب والشتم والتهكم أمر مستفز بأن تراه بعد سنوات قليلة رئيساً تنفيذياً في مشروع ضخم، وفيما يخص الظروف الصعبة أود أن أقول: الوقوف مع الوطن يظهر في الظروف الصعبة.. عجبي!#جدة_داون_تاون — عبدالله البندر (@a_albander) January 1, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الجدل والانتقادات المرتبطة بالمدير ملائكة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما لايزال يحتفظ بلقبه كمدير للتطوير في مشروع ”داون تاون“ بحسب حسابه في موقع ”لينكد إن“.