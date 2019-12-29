 الأمن السعودي يقتل ويعتقل مطلوبين في الدمام – إرم نيوز‬‎

الأمن السعودي يقتل ويعتقل مطلوبين في الدمام

الأمن السعودي يقتل ويعتقل مطلوبين في الدمام

المصدر: فريق التحرير

قتلت قوات الأمن السعودي، اليوم الأحد، في عملية أمنية في مدينة الدمام، اثنين من المطلوبين أمنيا لدى الجهات الرسمية في البلاد.

وذكرت رئاسة أمن الدولة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن اثنين من المطلوبين أمنيا رفضا تسليم نفسيهما للقوات الأمنية بعد مواجهتهما في الدمام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في البيان، إن المطلوبين القتيلين هما أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر، وهما سعوديا الجنسية.

 

وأشار إلى أنه  توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر ”الإرهابية“ المكلفة بالعملية، مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وذكر أن القوات الأمنية تمكنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع فورد، ويقودها اثنان من العناصر ”الإرهابية“ في الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف؛ لتحييد خطرهما، ما نتج عنه مقتلهما.

وأشارت رئاسة أمن الدولة، إلى أن القوات الأمنية اعتقلت مطلوبا ثالثا خلال حملتها ضد المطلوبين، ولم تفصح عن هويته؛ لضمان مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي.

وذكرت أنه تم ضبط مادة عجينية تزن (5) كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة.

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