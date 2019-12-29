الأمن السعودي يقتل ويعتقل مطلوبين في الدمام

قتلت قوات الأمن السعودي، اليوم الأحد، في عملية أمنية في مدينة الدمام، اثنين من المطلوبين أمنيا لدى الجهات الرسمية في البلاد.

وذكرت رئاسة أمن الدولة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن اثنين من المطلوبين أمنيا رفضا تسليم نفسيهما للقوات الأمنية بعد مواجهتهما في الدمام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في البيان، إن المطلوبين القتيلين هما أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر، وهما سعوديا الجنسية.

رئاسة #أمن_الدولة : المطلوبان أمنيًا هما (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.#واس_عام pic.twitter.com/LRB966gTuo — واس العام (@SPAregions) December 29, 2019

وأشار إلى أنه توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر ”الإرهابية“ المكلفة بالعملية، مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وذكر أن القوات الأمنية تمكنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع فورد، ويقودها اثنان من العناصر ”الإرهابية“ في الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف؛ لتحييد خطرهما، ما نتج عنه مقتلهما.

رئاسة #أمن_الدولة : ضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.#واس_عام pic.twitter.com/1GCIE5TkFN — واس العام (@SPAregions) December 29, 2019

وأشارت رئاسة أمن الدولة، إلى أن القوات الأمنية اعتقلت مطلوبا ثالثا خلال حملتها ضد المطلوبين، ولم تفصح عن هويته؛ لضمان مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي.

وذكرت أنه تم ضبط مادة عجينية تزن (5) كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ما زالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة.