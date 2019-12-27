تشكيل لجنة سياسية مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض بين الفرقاء اليمنيين

قال مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن اللجنة المشتركة:“ستتشكل من 5 ممثلين عن كل طرف من الطرفين اليمنيين، فضلًا عن ممثلين عن التحالف العربي“.

وأوضح أن اللجنة ”ستباشر عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بتقديم أسماء المرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها، والبدء بتنفيذ البند الذي يليه والمتضمن انسحاب القوات التي دخلت محافظات شبوة وأبين مؤخرًا“.

وعن أعضاء اللجنة المشتركة أشار المصدر إلى أن وفد الحكومة ”سيمثله رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي عينه الرئيس اليمني مستشارًا له، بالإضافة إلى 4 مسؤولين آخرين لم يسمهم“.

وحول وفد المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة لفت المصدر إلى أنه ”سيرأسه ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات في المجلس“، بمعية 4 آخرين من أعضاء وحدة المفاوضات.

ورفض المصدر ذكر أسماء المرشحين لشغل مناصب محافظ عدن ومدير أمنها، واكتفى بالقول إن الأسماء ”ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وحول باقي بنود اتفاق الرياض أكد المصدر أن اللجنة ”تسير وفق تراتبية البنود دون القفز على أحد منها“.

يذكر أن اتفاق الرياض حدد فترات زمنية للبدء بتنفيذه تبدأ بعد التوقيع عليه بأسبوع، وتكتمل في غضون 90 يومًا، لكن ذلك لم يتم حتى الآن رغم مرور ما يقرب من الشهرين على التوقيع.