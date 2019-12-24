رسائل سعود القحطاني السياسية بعد تبرئته من قتل خاشقجي

وجه المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، رسائل سياسية في قصيدة شعرية علق بها على تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019

وجاء في قصيدة الشعر الشعبي المنسوبة للقحطاني مواقف من جهات سياسية بالتحديد أولها قطر التي وصفها بأنها تكرهه وجيشت إعلامه ضده، حيث كتب: ”تكرهني الدوحة سلام و سلامه دامه** لجل هذا الوطن جعله يزود** حملات قادوها بحقد و غشامة** وإعلامهم كله على سعود محشود** يبون كسر سعود ولا انهزامه **وانا شبل قحطان شامخ كما الطود”.

ويأتي ذلك وسط تقارير عما وصفته قطر بأنه ”تقدم طفيف“ تحقق في سبيل حل الأزمة الخليجية عبر حوار بينها والسعودية.

ومن غير الواضح على الفور ما إذا كانت تبرئة القحطاني وعودته المحتملة قد يكون لها تأثير على المفاوضات الجارية مع قطر.

كما تضمنت قصيدة القحطاني رسالة شديدة اللهجة لتركيا و“المعممين“، حيث كتب ”لباسة الطربوش وأهل العمامة ** باب التـسامح دونـهم صار مسدود** تاريـخ الأتراك القديـم ** و نظامه مليان غدر وكره وأحقاد وجحود** ! محدٍ نسى الأحداث غير الهلامة **كم خانوا الأتراك من حلف وعهود.”

وكتب المغرد السعودي GASSAN : ”اعتقد بعد ما جاء في قصيدة معالي سعود القحطاني بمناسبة براءته وشنه هجوم على العلوج فاني ارى أيام الترك معدودة معنا والله اعلى واعلم .“