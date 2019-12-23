قائد بالحرس الثوري يبدي تخوفه من اعتماد الإيرانيين على الإعلام السعودي

أبدى قائد بالحرس الإيراني تخوفه من اعتماد الشعب الإيراني على وسائل إعلام خارجية لا سيما الإعلام السعودي لاستقاء المعلومات والاطلاع على الأحداث والتطورات في البلاد، مشيرا إلى فشل الماكنة الإعلامية الإيرانية في إقناع الإيرانيين للاعتماد عليها في ذلك.

وألمح المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن الإعلام السعودي يؤثر على الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن السعودية تعد من أكبر مالكي وسائل الإعلام في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، مساء الاثنين، تصريحات العميد رمضان شريف خلال كلمة له باختتام مهرجان إعلامي بمحافظة فارس جنوب البلاد، خلال حديثه عن تأثير وسائل الإعلام التي تبث من الخارج على الشعب الإيراني.

واعترف المتحدث باسم الحرس الثوري عن فشل الماكنة الإعلامية الإيرانية في إقناع الإيرانيين، وقال ”إن عدم المشاركة في جميع مجالات الإعلام والعمليات النفسية كان عاملاً أدى إلى تأثير الإعلام الأجنبي على المشاهد“، مضيفاً “ لسوء الحظ، أساليب إعلامنا غير صحيحة“.

كما اعترف العميد رمضان شريف بأن ”وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالفارسية مثل بي بي سي وقناة من وتو التابعة للمعارضة الإيرانية استطاعت أن تعرف كيف يفكر المجتمع الإيراني، كما أنها على دراية جيدة في مختلف القضايا بالداخل الإيراني“.