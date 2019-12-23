”براني اللي كـلـنـا باحتكامه“.. تداول قصيدة لسعود القحطاني بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

تداول نشطاء سعوديون مساء اليوم الإثنين قصيدة شعرية قالوا إن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، أنشدها بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق اليوم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قصيدة في مدح الملك سلمان وولي عهده أنشدها #سعودي_القحطاني بعد تبرئته من مقتل #خاشقجي (صورة) ‎ تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩

وقال أحد أقارب القحطاني، معلقا على القصيدة ”قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والأخ والصديق العزيز معالي الأستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.. سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري.. وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية النص الكامل لقصيدة ”براني اللي كـلـنـا باحتكامه“ لسعود القحطاني بشكل واسع.

وفي وقت سابق اليوم؛ كشفت النيابة العامة السعودية، أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان؛ إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه رفقة اللواء أحمد عسيري.