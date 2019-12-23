أول تعليق من عائلة جمال خاشقجي على الحكم بحق قتلته

قال صلاح خاشقجي إن القضاء السعودي أنصف أبناء والده، وذلك في أول تعليق من عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي بعد الحكم على 5 من المشاركين في قتله بالإعدام.

وفي تغريدة على تويتر قال صلاح خاشقجي: ”إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له“.

إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019

وأصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.