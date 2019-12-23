شهود أتراك: محمد العتيبي لم يكن في القنصلية السعودية يوم مقتل خاشقجي

أعلنت النيابة العام السعودية، أن شهادة أتراك في قضية مقتل الصحفي جمال خشقجي، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، أثبتت أن القنصل حينها، محمد العتيبي، لم يكن موجودا في القنصلية يوم الحادثة.

وتفند هذه الشهادة تسريبات تركية أعقبت الواقعة، وأشارت إلى أن محمد العتيبي كان متواجدا في مباني القنصلية بمدينة إسطنبول وقت وقوع الحادثة، إذ كان شاهدا على تفاصيل ما جرى للصحفي جمال خاشقجي.

وقال وكيل النيابة العامة اليوم الاثنين: ”إن شهادة شهود من الجنسية التركية، تضمنت أن محمد العتيبي كان معهم يوم وقوع جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إذ كان يتمتع بإجازة رسمية“.

وأضاف الوكيل: ”أرسلنا 13 مذكرة إنابة قضائية إلى تركيا لتزويدنا بمعلومات ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة“.

كما أعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق اليوم أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص في القضية، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات تبلغ في مجملها 24 عاما، بينما أطلق سراح آخرين، منهم سعود القحطاني، وأحمد عسيري، إضافة إلى محمد العتيبي.