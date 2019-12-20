الأناضول: وصول جنود سعوديين لحماية خبرائهم في أكبر حقول النفط السورية

زعمت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن جنودًا سعوديين، وصلوا إلى سوريا لحماية خبراء من المملكة ومصر يعملون في حقل نفطي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة، إن ”عشرات الجنود السعوديين وصلوا إلى حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة الأكراد، في ريف دير الزور، شرق سوريا“.

وحقل ”العمر“ هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها قولها: ”إن الجنود السعوديين الذي وصلوا إلى الحقل عبر طائرات هليكوبتر؛ مكلفين بحماية خبراء سعوديين ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل أسبوع، وتبيّن فيما بعد أنهم تابعون لشركة أرامكو“.