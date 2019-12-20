زعمت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن جنودًا سعوديين، وصلوا إلى سوريا لحماية خبراء من المملكة ومصر يعملون في حقل نفطي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد. وقالت الوكالة اليوم الجمعة، إن ”عشرات الجنود السعوديين وصلوا إلى حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة الأكراد، في ريف دير الزور، شرق سوريا“. وحقل ”العمر“ هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ…
الأناضول: وصول جنود سعوديين لحماية خبرائهم في أكبر حقول النفط السورية
المصدر: فريق التحرير
زعمت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن جنودًا سعوديين، وصلوا إلى سوريا لحماية خبراء من المملكة ومصر يعملون في حقل نفطي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.
وقالت الوكالة اليوم الجمعة، إن ”عشرات الجنود السعوديين وصلوا إلى حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة الأكراد، في ريف دير الزور، شرق سوريا“.
وحقل ”العمر“ هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها قولها: ”إن الجنود السعوديين الذي وصلوا إلى الحقل عبر طائرات هليكوبتر؛ مكلفين بحماية خبراء سعوديين ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل أسبوع، وتبيّن فيما بعد أنهم تابعون لشركة أرامكو“.
ولفتت إلى أن وصول الجنود السعوديين ”تزامن مع وصول نحو 30 شاحنة إلى الحقل تحمل أدوات تنقيب وحفر، دخلت الأراضي السورية من شمال العراق“.
وأضافت الوكالة أن الجنود السعوديين ”تمركزوا في المدينة السكنية التابعة لحقل العمر، والتي يقطنها أيضًا جنود أمريكيون“.
وأشارت الوكالة إلى أن 15 مهندسًا وتقنيًا سعوديًا ومصريًا، وصلوا الجمعة الماضي إلى ”حقل العمر“، عبر مروحيات أمريكية، وذلك لـ“تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه“.
ولم تعلق السلطات السعودية حتى اللحظة على المزاعم التي أوردتها الوكالة، التي تعكس الموقف الرسمي التركي تجاه القضايا الدائرة في المنطقة والعالم.