مراجعة للبنتاغون تخلص إلى عدم وجود تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين‎

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالبًا عسكريًا من السعودية يدرسون حاليًا بالولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاق نار نفذه ضابط بسلاح الجو السعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا هذا الشهر.

وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحفية: ”بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك“.

وتتيح النتيجة للهيئات العسكرية الأمريكية رفع الحظر عن التدريبات العملية الذي منع الطيارين العسكريين السعوديين من التحليق.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قد قال: إن محققين أمريكيين يرون أن الملازم بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عامًا) تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة بحرية أمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا، يوم السادس من ديسمبر / كانون الأول، قبل أن يقتله أحد ضباط الشرطة.