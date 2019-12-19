السعودية .. بدء محاكمة المتهمَين بالاعتداء على فرقة استعراضية بموسم الرياض

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

ووفقا لصحيفة ”سبق“ الإلكترونية السعودية، تم عرض الدعوى على المتهمين، وتوكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم ”القاعدة“ في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

أما المتهم الثاني فوجهت له تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية، بحسب الصحيفة.