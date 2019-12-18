أمريكا.. محاكمة الطالب السعودي حسن القحطاني تكشف عن تعنيفه زوجته

أمرت محكمة أمريكية باحتجاز طالب سعودي يقول ممثلو الادعاء إنه حصل على سلاح بطريقة غير مشروعة في الولايات المتحدة، وأخبر شخصًا ما بأنه يريد قتل أستاذ جامعي وآخرين.

وقضت القاضية لورا فاشينغ، أمس الثلاثاء، بأن حسن القحطاني يمثل خطرًا، ويجب إبقاؤه في الحجز الفيدرالي، وذلك بعد سماعها مزاعم عن عنفه المنزلي وتهديدات ورد أنها موجهة للآخرين.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس نيوز“ عن الشهود قولهم للمحققين إن القحطاني (27 عامًا)، اعتدى جسديًا على زوجته، وهي مواطنة أمريكية، وهدد صديقته التي أجرى معها علاقة أثناء زواجه.

وقال المدعي الفيدرالي جورج كراي لقاضية في جلسة مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إن عائلة زوجة المتهم كشفت عن ادعاءات بالعنف المنزلي، وأن أم صديقته أبلغت عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ابنتها خائفة من أن يهاجمها.

وزعم المدعي الفيدرالي أن القحطاني كان يحمل مسدسًا ووجهه نحو رأس صديقته مهددًا بقتلها، مؤكدًا أن ”القحطاني منخرط في سلوك خطير وعنيف، فما لدينا هنا هو شخص غير مستقر“.

من جانبه قال جويل مايرز، أحد محامي القحطاني، إن قضية المدعين الاتحاديين تستند إلى ”ادعاءات غامضة“ وأدلة واهية، لأنه لم يثبت ما إذا كان القحطاني يملك المسدس الذي عُثر عليه في منزله، مشيرًا إلى أن هذه القضية ”قائمة على التلميحات“.

وقال ممثلو الادعاء إن القحطاني اشترى سلاحًا بطريقة غير مشروعة كطالب غير مهاجر وحامل تأشيرة، وأخبر أحد المرشدين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن القحطاني، الذي كان يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة نيو مكسيكو، كان لديه ما تم وصفه بـ ”قائمة القتل“ التي تضمنت أستاذًا جامعيًا وزميلًا سابقًا في السكن وشخصًا تشاجر معه سابقًا.

واعتقل القحطاني الجمعة الماضية، وغاب عن حفل تخرجه الذي كان مقررًا السبت الماضي بسبب احتجازه، ومع ذلك، قال مايرز أمس الثلاثاء إن القحطاني تخرج رسميًا ويريد البقاء في الولايات المتحدة.

وأثناء الجلسة، شهد العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان لابون، بأن المخبرين أخبروا السلطات أنهم شاهدوا القحطاني بمسدس في عدة مناسبات، كما كان يتمرن على الرماية.

وقال لابون إن القحطاني أبلغ شخصًا بأنه عضو في حركة طالبان، وقال لآخر إنه إذا تم العثور على المسدس، فسيقول إنه يخص زوجته.