السعودية.. مروج مخدرات يدهس رجل أمن للفرار بحمولة ”كبتاغون“

دهس مروج مخدرات في السعودية، اليوم الثلاثاء، رجل أمن حاول إيقافه في نقطة أمنية، ليفرَّ بحمولة كبيرة من الحبوب المخدرة قبل أن تنجح السلطات الأمنية في الوصول إليه وتوقيفه.

وقالت تقارير محلية إنه تم نقل رجل الأمن المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به جراء الحادثة التي وقعت في مركز ”ناوان“ التابع لمحافظة ”المخواة“ في منطقة الباحة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية أن السلطات الأمنية المختصة نجحت في الوصول لمروج المخدرات وضبطت بحوزته نحو 1000 حبة من حبوب ”الكبتاغون“ المحظورة.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على تجار ومروجي المخدرات تصل حد الإعدام، لكن البلد الخليجي لا يغيب خطط المهربين لنقل بضائعهم المحظورة له بطرق مختلفة.